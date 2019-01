Maluma fue hospitalizado y envía mensaje que desconcierta a sus fans

El cantante colombiano Maluma ha preocupado a sus fans con una reciente imagen que publicó este lunes en su Instagram en la que aparece acostado en una cama de una clínica.

Sin dar más detalles, el intérprete de "Mala mía" solo publicó el mensaje "Siempre andamos positivos" y generó la preocupación de sus miles de seguidores.

"Maluma qué te pasó", "Bebé hermoso qué tienes, recupérate pronto", "mi amor no puedo verte así, me duele", "por favor dinos qué te pasa, nos tienes muy preocupados", "si él no está bien me mato", "sea lo que sea espero que salgas bien", y "Las mejores energías parce, pronta recuperación", fueron algunos mensajes de sus alarmados seguidores que aún no entienden qué ocurre.