Esta fue la reacción de Meghan Markle cuando le preguntaron si tendría un niño o una niña

Desde que se anunció el embarazo de Meghan Markle en 2018, todo el mundo ha girado su mirada hacía ella y todo lo que esperan de este nuevo bebé para los Duques de Sussex, Meghan y Harry, pero mientras la fecha de darle la bienvenida al nuevo bebé real llega, se van revelando más y más detalles.

Ya que todos quieren saber si Meghan Markle y el Príncipe Harry esperan un bebé o una niña, muchos tendremos que esperar hasta abril para saber a ciencia cierta la identidad del nuevo heredero, el bebé más joven de la casa real británica. En medio de estas dudas, una pequeña niña de nueve años, llamada Kitty Dudley, tuve el privilegio de preguntarle más detalles a la duquesa durante su reciente visita al palacio. Esto es lo que la niña reveló a la revista People:

“Meghan se me acercó y me preguntó cuántos años tenía y a dónde iba a la escuela. Pude ver su emoción y le pregunté si estaba esperando un niño o una niña y ella dijo: 'No sabemos si es un niño o una niña, lo mantenemos como una sorpresa'

