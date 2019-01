Blanco y negro, los tonos que dominaron en los vestidos en la gala de los Critics Choice Awards 2019

View this post on Instagram

Edgar and Sandra Oh arrive to the 24th Annual Critic's Choice Awards held at Barker Hangar in Los Angeles, California. (13th Jan. 2019) Stylist: @danixmichelle Grooming: @sascha_breuer Photography: Emma McIntyre @edgarramirez25 💙 #edgarramirez #sandraoh #venezuelan #actor #cinema #movies #tvseries #modelling #photography #losangeles #criticschoiceawards #host #americancrimestoryversace #versace #art #artist