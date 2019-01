Camila Recabarren comparte sensuales fotografías y saca aplausos en redes sociales

Con una serie de fotografías, la modelo Camila Recabarren volvió a encantar en Instagram, en donde ya acumula más de un millón y medio de seguidores.

La ex Miss Chile, que anteriormente anunció su regreso al mundo del modelaje, publicó cuatro imágenes suyas, en las que aparece practicando distintas poses frente a la cámara.

Con un cabello desordenado y mucho brillo en su cuerpo, Camila Recabarren probó su versatilidad. Algo de lo que ella misma se rió en un texto publicado junto a las imágenes.

"Que Camila eres hoy? 1) Estoy enojada no me hables 2) ando tímida 3) estoy sin la bendición, me voy a portar mal 4) ups la cague / weona que brutal", escribió.



La sesión encantó a sus fanáticos, y prueba de esto fueron los miles de 'me gusta' y comentarios que recibió.

"Todas las anteriores jajajaa. Muy bella", "Siempre tan guapa y di vi na. Sigue así mi reina", "Cuando te emocionas con el iluminador" y "Que morena mas bella", fue parte de lo que se leyó.

Además, varios usuarios demostraron su admiración por ella y su trabajo. "Cuando tenga tu edad quiero ser como tu!", comentó una seguidora, mientras que otra señaló que es una "de las mejores fotos que te he visto. Maravillosa".

