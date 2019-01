Yalitza Aparicio conoció a Diego Luna en proyección privada de 'Roma'

'Roma' de Alfonso Cuarón ha logrado un impacto social nunca antes visto con un film de su autoría y ha sido la vida de Yalitza Aparicio, la protagonista del film, la que más ha dado un poderoso cambio. La mexicana ha tenido la oportunidad de conocer a celebridades y estrellas de cine que jamás se hubiese imaginado, incluyendo recientemente a su compatrio, Diego Luna.

La noche del sábado 12 de enero, se celebró un evento privado de Tastemakers, justo en el Chateau Marmont, de Los Ángeles. En el evento se trataba de una nueva proyección privada del film 'Roma' donde entre los invitados de honor se encontraban la talentosa

Charlize Theron y nuestro Diego Luna, ambos celebrando los logros del film de Cuarón.

También fue vista en el evento, la reciente ganadora del Golden Globe, Patricia Clarkson así como la actriz, Jodie Comer. Al evento no podían faltar, la estrella de 'Roma', Yalitza Aparicio y el director, Alfonso Cuarón. Ambos aprovecharon para compartir con los asistentes y en el caso de Diego, conocer personalmente a Yalitza y felicitarla por su impecable desempeño.

Jodie Comer attended the ROMA Tastemakers Event in LA last night and met director Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio and Diego Luna! pic.twitter.com/mziC7VHyc1

— Killing Eve News (@KillingEveNews) January 13, 2019