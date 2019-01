Lin Manuel Miranda fascinado con su estrafalario obsequio del astrólogo Walter Mercado

Lin Manuel Miranda, fue sorprendido a su llegada a Puerto Rico, por el reconocido psíquico y astrólogo de los famosos, el boricua Walter Mercado.

Además de tener el privilegio de conocerlo, el actor de ascendencia puertorriqueña, recibió una espectacular capa como obsequio.

You guys don’t understand…

I met @waltermercadotv today & gave me a 🇵🇷cape.

That’s it, we’re done here, there’s nothing left to be said,

my Abuelas in Heaven are SHAKING CONSTELLATIONS somewhere pic.twitter.com/0FtsdNU2dK

— Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) January 10, 2019