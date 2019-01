Esta es la razón por la que Justin Bieber y su esposa tuvieron que abandonar su mansión de emergencia

El portal web TMZ ha hecho el primer reporte sobre la razón que hizo que Justin Bieber y su esposa, Hailey, tuvieran que evacuar su mansión de manera abrupta. Justo cuando acababan de pagar una alta suma de dinero por vivir en ella. Se estima que el alquiler mensual de la vivienda es de cien mil dolares.

Se trata de un fuerte problema de tuberías, según han informado a TMZ las fuentes cercanas a los Biebers, la pareja se vio obligada a dejar su mansión en el Valle de San Fernando. La vivienda que tiene un costo mensual de arrendamiento de 100 mil dolares, tenía varios problemas que la hacían inhabitable, al punto de que la pareja tuvo que ser evacuada.

El contrato de arrendamiento fue obtenido por TMZ y se conoció de manera extraoficial que la casa de estilo mediterráneo, posee 4 dormitorios y 7 baños, pero desde octubre pasado empezaron los problemas de plomería que hacían que el drenaje fuera todo un caos para ambos. También se conoció que se rompió un calentador de la piscina, hubo una serie de problemas con el aire acondicionado y finalmente una tubería colapsó, lo que llevó a los Biebers ha decidir dejar la vivienda.

