Billie Eilish escribió una canción sobre Roma tan conmovedora que Alfonso Cuarón le agradeció

La cantante estadounidense Billie Eilish de 17 años encontró en la película Roma de Alfonso Cuarón la inspiración para crear su canción más reciente "When I was older", la cual fue tan conmovedora que sus seguidores quisieron volver a ver la cinta en cuento la escucharon.

Incluso Alfonso Cuarón agradeció a la cantante por haber compuesto una canción en honor a la película a través de redes sociales:

Thank you so much @billieeilish , your song it’s moving and beautiful. https://t.co/ek3i2uXF4r

— Alfonso Cuaron (@alfonsocuaron) January 9, 2019