Se cumplen 20 años del disco 'Baby One more time' y estos fueron los mejores momentos que nos dejó

Se cumplen dos décadas del inicio de una de las carreras más icónicas del entretenimiento, Britney Spears se presentaba al mundo con su disco debut 'Baby one more time' que la convirtió en la adolescente más exitosa de la historia regalandonos momentos insuperables con el inicio de su carrera.

Los mejores momentos de 'Baby one more time'

El gran aporte del disco fue en 1998, con su sencillo debut homónimo, el vídeo musical y el tema son hoy en día iconos de la cultura pop más pura.

En 1999 nos regaló el sencillo "(You drive me) Crazy' tema que sirvió para la banda sonora de la película con el mismo nombre y protagonizada por Melissa Joan Heart, que en ese momento gozaba de fama mundial gracias a 'Sabrina la bruja adolescente'.

También en 1999, Britney nos regaló el sencillo 'Sometimes' una canción muy pegajosa e inocente que nada tiene que ver con los temas de hoy en día.

El año cerró con Britney lanzando otro sencillo, la balda 'From the bottom of my broken heart' que rápidamente se convirtió en todo un éxito internacional.

Una Britney más madura cerró la era 'Baby one more time' lanzando el tema 'Born to make you happy' que solo se lanzó en Físico en el Reino Unido, pero que ya en todo el planeta, sus fans cantaban a todo pulmón.