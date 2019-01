James Middleton, el hermano menor de Kate y Pippa, revela su lucha secreta contra la depresión

Por un buen tiempo, el nombre de James Middleton, se ha mantenido alejado del escarnio púbico, pero ha llegado el momento de que el hermano menor de Kate y Pippa, hable sobre la dura realidad que ha vivido por años, en pleno 2019 ha decidido sincerarse y ha hecho pública, muy valientemente, su lucha secreta con la depresión al haber sido diagnosticado con un trastorno por déficit de atención o ADD, como se conoce por sus siglas en Ingles.

Haciendo un poco de historia, podemos reseñar que James Middleton, es un joven empresario de 31 años, que se armó de valentía y escribió un poderoso artículo de opinión para The Daily Mail, en el, cuenta su más dura batalla:

"Sé que estoy ricamente bendecido y vivo una vida privilegiada. Pero no me hizo inmune a la depresión. Es difícil describir la condición. No es meramente la tristeza. Es una enfermedad, un cáncer de la mente. No es un sentimiento sino una ausencia de sentimientos. Existes sin propósito ni dirección. No podía sentir alegría, excitación o anticipación, solo la angustia me empujaba de la cama por la mañana. En realidad, no contemplé el suicidio, pero tampoco quería vivir en el estado mental en el que estaba"