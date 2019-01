Los amorosos mensajes de felicitación a Zuria Vega por su cumpleaños de parte de su familia

Zuria Vega cumplió 30 años de edad y eso, lejos de asustarla, la hace inmensamente feliz. La acompaña su familia, su esposo, su pequeña hija de dos años y Luca, que viene en camino.

La actriz está rodeada de personas que la quieren pero que sobre todo la admiran. El primero en felicitarla por su cumpleaños fue su esposo, el también actor Alberto Guerra.

“Esta mamacita hoy está de manteles largos, cumpliendo años, y no cualquier cumpleaños, los temidos 30 para todos aquellos que en los maravillosos 20s fuimos unos ingenuos. Pero ella no le teme, no la agarran en curva esos 30 porque a tan pocos inviernos vividos ha logrado construir más de lo que muchos que aún no salen de sus infiernos, felicidades flaca mía, brindo (con un suero) por tu llegada al 3er piso, bienvenida seas!!! Pa ti la vida mi alma, la vida misma!!!”, escribió su esposo en Instagram compartiendo una foto de Zuria Vega en la nieve.

Luego siguió su hermano, Gonzalo Vega, con quien compartió pantalla en la telenovela Mi marido tiene más familia: “Felices 30 hermana, un año de vivir juntos y trabajar juntos, te amo y te admiro enormemente”, expresó al compartir una foto en la que Zuria era adolescente y él solo un niño junto al padre de ambos.

Tampoco quedó por fuera su hermana, Marimar Vega, quien compartió una imagen en la que Zuria era tan solo una bebé: “En estas fotos se ve la realidad de los años que te llevo! Hoy cumples 30 años, 30 años de compartir nuestra vida en las buenas y en las malas … siempre te lo digo te admiro mucho y viéndote en esas fotos tan chiquita y ver todo lo que has construido más! Te amo y deseo que tengas unos 30’s llenos de bendiciones”.

