Oriana Marzoli reacciona con furia ante nueva pareja de Luis Mateucci

Una nueva polémica de Oriana Marzoli está dando qué hablar, y todo gracias a las ácidas historias que publicó recientemente en su cuenta de Instagram. En ellas, la española que saltó a la fama por su participación en realitys, arremetió en contra de su ex pareja, Luis Mateucci, y su nueva conquista.

"Si tiene orejas de cerdo, rabo de cerdo y patas de cerdo, es porque es un cerdo", fue el primer mensaje que escribió, y que se presume que iba para el argentino.

Pero no fue el único. Más tarde publicó una nueva historia en la que si bien no detalló a quién se refería, se sospecha que era para la nueva pareja del modelo. "Uno un cerdo, y la otra una obsesionada de la vida que le encanta comerse a mis ex!", indicó.

Cabe señalar que hace poco, el argentino hizo pública su relación Juliana Grosso, una arquitecta nacida en Córdoba. Según informó Telecinco, Mateucci habría pedido que no le pregunten más detalles sobre la chica. Esto, a raíz de su anonimato y nula relación con la farándula.

Nueva pareja de Luis Mateucci - Instagram

Revisa a continuación las historias de Oriana Marzoli

