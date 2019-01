Esta ex Miss Universo se acaba de compromete con este guapísimo deportista

En el 2017 la conocimos como la ganadora del Miss Universo, representando a Sudáfrica, Demi-Leigh Nel-Peters, no solo hizo historia con su paso por el concurso, sino que al empezar a codearse con las personalidades de Hollywood, pudo tener relación y acercarse con figuras de gran envergadura y así fue como nació el romance.

Timothy Richard Tebow, mejor conocido como Tim Tebow, es el famosos jugador de béisbol que atrapó el corazón de la reina de belleza. Él tiene 31 años y es jugador de los Mets, uno de los equipos más emblemáticos de los Estados Unidos. Antes de esto, desarrolló una exitosa carrera en el fútbol americano, convirtiendose así en uno de los deportistas más completos. Proviene de una familia católica.

Por su parte Demi-Leigh Nel-Peters, tiene 23 años, en el 2017 concursó en el Miss Universo representando a Sudáfrica, y finalmente trayéndose la corona para su país, la segunda en su historia, después de 39 años sin alguna victoria en el concurso. Durante su reinado empezó su relación con Tim e incluso empezó a practicar algunas tradiciones con la familia de él como el Día de Acción de Gracias.

.@demileighnp Thank you for saying YES and making me the happiest man in the world. You’re the love of my life, and I can’t wait to spend the rest of my life with you.

•

📷@kellybramanphotography pic.twitter.com/kUUyUfgGG8

— Tim Tebow (@TimTebow) January 11, 2019