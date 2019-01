Revelan íntimo secreto que confirma la relación entre Marimar Vega y Adrián Uribe

Luego de conocerse que Marimar Vega y Adrían Uribe retomaron su relación, se ha conocido un secreto de su romance que prueba que van más en serio de lo que todos pensaban.

Y es que un amigo de la pareja reveló a la revista TV Notas que la relación está en su mejor momento, tanto que quieren tener un hijo.

“Las cosas van muy bien, ellos quieren vivir juntos, y por qué no, casarse, ya que Marimar desea ser mamá”, dijo la fuente.

También detalló que aun no quieren anunciar su romance. “Todavía no se sienten seguros como para decirle a todo el mundo que son novios, sobre todo Marimar. No ha pasado ni un año de que se separó de Luis Ernesto Franco y desde entonces en las redes sociales no han dejado de criticarla, y eso le da miedo”, dijo la fuente.

Sin embargo, el amigo de la pareja indicó que muy pronto contarán al mundo su relación, pues saben que son famosos y no pueden ocultarlo por mucho tiempo.

Nueva Mujer Destapan romance de Adrián Uribe y Marimar Vega con fotos de su viaje juntos Adrián Uribe y Marimar Vega dejaron ver que pasaron el Año Nuevo juntos en un viaje y desataron rumores de una posible reconciliación.

También confirmó su viaje a Dubái. “Después de Navidad se fueron a Dubái y comenzaron a publicar en sus redes imágenes del viaje; eso sí, nada tontos, ni una juntos”.

