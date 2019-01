Revelan que Khloe Kardashian quiere tener otro hijo con Tristan Thompson, a pesar de los engaños

A Khloe Kardashian "le encantaría" tener otro bebé con Tristan Thompson, ya que se dice que convertirse en padres ayudó a la pareja en los momentos difíciles.

La estrella de 34 años se quedó desconsolada cuando estalló un escándalo de infidelidad unos días antes del nacimiento de su hija True, ahora de ocho meses, pero desde que la pareja resolvió sus problemas, las fuentes dicen que Khloe está pensando en expandir la familia.

Un informante le dijo a la revista People: “Khloé 'amaría a otro bebé y dar a True un hermano. Ella siempre quiso ser madre y no sería sorprendente que volviera a quedar embarazada”.

En los últimos meses, se ha dicho que la estrella de Keeping Up with the Kardashians aún no confía plenamente en su novio de 27 años de edad tras su escándalo, pero las fuentes creen que otro bebé podría acercarlos más.

La fuente agregó que convertirse en nuevos padres ayudó a unir a la pareja en medio del drama.

La noticia llega después de que se reveló recientemente que la hermana de Khloe, Kim Kardashian West, y su esposo Kanye West esperan su cuarto hijo juntos, y su segunda madre sustituta después del nacimiento de Chicago hace casi 12 meses.

Te recomendamos en video