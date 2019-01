Gala Caldirola revela detalles exclusivos de la propuesta de matrimonio del "Huaso" Isla

Si hay una persona que comenzó el 2019 con el pie derecho, esa es Gala Caldirola. La modelo cerró un año lleno de logros, siendo el nacimiento de su hija Luz Elif el más importante de todos.

Pero al parecer su buena racha no quedó ahí. La noche de Año Nuevo, su pareja, el futbolista Mauricio Isla, le pidió matrimonio y ella aceptó.

Un registro de esto quedó en redes sociales, en donde publicó una imagen de los minutos posteriores a la pedida de mano.

Hasta ahora, poco se sabía del momento, pero en medio de su visita al matinal Bienvenidos de Canal 13, la española reveló algunos detalles desconocidos de la propuesta.

"No me lo esperaba en absoluto (…) Yo estaba programando tener otra guagua este año y de repente surgió esto y bueno, lo dejaré para después", partió diciendo Gala Caldirola, antes de explicar cómo sucedió todo.

"Venía con una cajita roja. Un corazón. Y me dice 'aquí está el regalo que no te pude dar en el día de Navidad. Quería dártelo hoy porque me parece que es el momento perfecto'. Abrí la cajita, había parte de nuestra historia en fotos y me había dedicado unas palabras así como tiernas, de agradecimiento por todo lo que le he dado. Por nuestra niña. Y de repente me doy la vuelta y ahí estaba de rodillas", contó.

Sobre su reacción, admitió que "me puse muy nerviosa y cuando me lo preguntó no sabía que decir". Por eso, añadió, solo pudo lanzarse a los brazos de su ahora novio.

