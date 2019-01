Exponentes de música urbana se unen para rechazar la violencia en Puerto Rico

View this post on Instagram

Usted de mi piense y diga lo que quiera que eso es lo menos q importa aquí lo que ta pasando no son chiste si no ve las noticias y tú verás pero nada usted saque sus propias conclusiones!!! Le puede echar la culpa a las letras las puedes echar la culpa a quien tú quieras y menos se va a resolver pueblo habrán los ojos mientras más se habla de parar más siguen esto es espiritual yo era el primero q hablaba de pistolas y estupideces en las canciones pero la gente cambia Madura crece y empieza aver las cosas de otra manera uno tiene hijos ahora nunca es tarde pa reflexionar yo voy a seguir llevando el mensaje así me ataquen en las redes en las entrevista no me importa que Dios me los bendiga y los proteja 🙏🏻🇵🇷#nolavamoadejarcaer #paz