Antonella Ríos encanta con drástico e iluminado cambio de look

Los cambios no paran. El nuevo año ha inspirado a varios famosos a cambiar sus aspectos y Antonella Ríos no es la excepción. Es que la actriz se atrevió con un inesperado cambio de look, dejando atrás su oscuro cabello y dando paso a un castaño.

Así lo mostró en su cuenta de Instagram, en donde dio cuenta de su gran transformación. "Cambio de color", escribió junto a un breve clip que ya alcanza las 90 mil reproducciones.

El cambio de color estuvo a cargo de Fanny Contreras, peluquera que, al igual que Antonella, compartió los resultados en la red social.

"Que linda quedaste", "Estas bellísima!!!" y "Me encantó cómo quedó tú pelo. Simpática y linda", comentaron los seguidores de la actriz, como muestra de su aprobación.

