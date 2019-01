Aseguran que Selena Gómez recae en la depresión y vive una segunda crisis emocional

View this post on Instagram

#prayforselena 🙌🙌🙌 Algunos medios de comunicación han publicado que selena debido a su enfermedad el lupus a estado padeciendo de ansiedad y depresión pero esta haciendo todo lo posible por recuperarse mientras tanto los fanaticos se han unido en cadena de oración y apoyo con el #prayforselena LARGA VIDA A SELENA! Selena para rato asi que TODO ESTEMOS FELICES PORQUE SELENA SE ESTA RECUPERANDO! Y muy pronto estara regalandonos lindos momentos. #prayforselena 🙌🙌🙌 Some media have published that selena due to its disease the lupus has been suffering from anxiety and depression but is doing everything possible to recover while the fans have joined in chain of prayer and support with the #prayforselena LONG LIFE TO SELENA! Selena for a while so EVERYTHING IS HAPPY BECAUSE SELENA IS RECOVERING! And very soon will be regalandonos nice moments.