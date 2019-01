Impactante revelación daría pistas sobre el origen de Roxy en Verdades Ocultas

En Verdades Ocultas al fin se están destapando y revelando varios secretos de los personajes, y los seguidores de la producción de Mega han ido de a poco descubriendo y confirmando o echando por la borda teorías sobre algunos personajes.

Una de las intrigas más grande es el origen de Roxy. Hace un tiempo que muchos están seguros de que en realidad es hija de Raquel, y que el padre podría ser Samuel, por la relación de amantes que han mantenido, o Rafael, a quien ella le dijo (a raíz del embarazo de Rocío) que si no había podido hacerse cargo de un hijo en antes era difícil que ahora sí lo hiciera.

Pero una revelación totalmente inesperada descartó una de las teorías: en el último avance de la teleserie, vimos una conversación entre Rafael y Alonso respecto al embarazo de Rocío. En ella, el guardaespaldas le dijo al abogado: "Tú te estás aprovechando de su situación", luego de que Rafael le dijera que él era la única alternativa que ella tenía.

Después de eso, le preguntó de quién era el hijo que Rocío esperaba, a lo que Alonso lanzó una bomba: "Porque tuyo no es… no me mires así viejo, yo sé que tú no puedes tener hijos".

Si Rafael no puede tener hijos, entonces ¿Quién es el padre de Roxy? Mira algunos comentarios de los televidentes aquí:

#VerdadesOcultas entonces la roxchana es hija de cocoliso — Flor De Cerezo 🌸 (@ai_leen93) January 9, 2019

Rafael Homero Ariki resultó esteril, por eso además de que Alonso le dijo q no podia ser el papá del baby de Rocio tampoco podria ser el real dad de Roxy #VerdadesOcultas — edward lanthry (@edu_cerda) January 9, 2019

Las Roxchana es hija del Cocoliso o del Abogado, me entró la duda… #VerdadesOcultas — Leyes De Mendoza (@leyesdemendoza) January 9, 2019

#VerdadesOcultas Se acabó la teoria de que la Roxana es hija de Rafael con la Raquel 😱 — Jorge Huentelican (@Jehuentelican) January 9, 2019

Alonso soltando la pepa, Rafael no puede tener hijos y de pasada se confirma que la Roxy es hija del pelao (habían algunos que apostaban a que era hija de Rafael) #VerdadesOcultas — La Condesa (@LaCondesa0882) January 9, 2019

#verdadesocultas

Si Rafael es estéril entonces la roxchana es hermana de la javierita 😱😱😱

Chan!

Pelao qlio tu hija es insoportable igual a vo! — Daniela Rodríguez (@danita_hirasawa) January 9, 2019

Yo creo q #Raquel le dijo q su hija (#Roxy) era de él, y quizá se arrancó o quien sabe qué y por eso le dijo q era mal padre . #VerdadesOcultas 🤮 — Rafita Lacroix (@rafitalacroix) January 9, 2019

