Julián Gil está dispuesto a ir a la cárcel por la bandera de Puerto Rico y esta es la razón

Después de la polémica que persiguió al actor por la custodia de su hijo con Marjorie de Sousa, ahora una nueva se cierne sobre su faceta como empresario.

Se trata de la controversia que afronta Julián Gil a raíz del mural de la bandera de Puerto Rico pintado en su local La Placita, ubicado en el MiMo Biscayne Boulevard en Miami.

A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Dec 27, 2018 at 1:49pm PST

View this post on Instagram

El actor, quien también es el promotor de las 'Fiestas de la Calle Miami', ha recibido órdenes de elimina el pintoresco homenaje a la Isla del Encanto, fundamentadas en ordenanzas y leyes locales.

A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Jan 9, 2019 at 12:38pm PST

View this post on Instagram

Sin embargo, Julián insiste en negarse asegurando que continuará llevando contra toda adversidad y rechazo un "pedacito de Puerto Rico" en la Cuidad del Sol.

El actor atribuyó la controversia desatada a raíz d a un manifiesto de racismo contra los puertorriqueños de un sector en Miami y que si tuviese que enfrentar algún proceso legal estaría dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, incluyendo cárcel.

"Sí estaría dispuesto a coger cárcel y el tiempo que sea. Si no la he cogido por otras cosas… porque no hacerlo por Puerto Rico. La bandera se quedará pintada y no se va a borrar". Aseveró el actor durante una conferencia de prensa.