Ex consuegra de Luli lanza duras acusaciones contra la modelo: "Se preocupa más de su físico y bienestar que de su hijo"

Han sido días difíciles para la familia de Nicole Moreno, más conocida como Luli, y es que el hijo de la modelo fue enviado a un centro del Sename durante esta semana, tras haber sido formalizado por coautoría de homicidio frustrado contra otro menor.

Y pese a que la modelo se ha referido muy escasamente al tema, quien sí hablo fue su ex consuegra, que lanzo duros dardos en contra de la ex reina de Viña. Todo ocurrió durante una entrevista con Intrusos de La Red, en donde reveló detalles de la relación que mantuvo su hija con el joven por poco más de un año. En ese tiempo, comentó, notó varios cambios en ella debido a su relación "tortuosa".

Según explicó, se enteró por la prensa de lo que había ocurrido, por lo que inmediatamente conversó con su hija. "Estamos hablando de una maldad gigantesca", dijo sobre la balacera que dejó al menor con riesgo vital.

"Mi hija se sacaba muchas fotos con él (la víctima), y para protegerlo, le hizo creer a su pololo que eran primos, porque él la amenazó de que no podía andar con nadie… Si no, él se conseguía los teléfonos, iba al colegio… Nunca se imaginó que podía llegar a ese punto de que no se podía juntar con nadie. Quienes se acercaban a ella terminaban teniendo problemas", comentó sobre la relación de los jóvenes.

"El hijo de Luli tenía amigos mucho más grandes que él y peligrosos, que andaban con armas. Mi hija también se puso muy agresiva conmigo. Me contestaba y me cerraba la puerta. Ahí decidí llevarla al psicólogo", agregó.

Sobre el hijo de la modelo, señaló que "nadie se preocupaba por él, la abuelita tampoco… Nadie lo dominó. Se creía grande… Yo le conté a Nicole lo que su hijo estaba haciendo, le conté que andaba con gente peligrosa. Ella lo único que me dijo fue ‘pucha, linda, lo siento. Pero ¿tú tienes pruebas o videos de mi hijo haciendo eso?"". Para finalmente rematar con que "ella nunca debió ser madre, porque se preocupa más de su físico y de su bienestar, más que del bienestar de su hijo".

"Lo que hizo el hijo de Nicole no es un error. Él lo planeó. Realmente necesita ayuda, y necesita amor, pero el amor de una mamá verdadera… Todavía es tiempo de que ella se haga cargo de su hijo", terminó.

Te recomendamos: