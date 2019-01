VIDEO: V de BTS demostró que tiene un gran corazón con este gesto que se hizo viral

BTS es la banda de K-Pop más famosa y reconocida del momento. Desde su debut en 2013 con la canción No more dream, no han parado de ocupar los primeros lugares de las carteleras musicales y de ganar millones de seguidoras.

Su popularidad no solo se basa en la calidad de su música o sus letras, sino en el buen corazón que demuestran tener sus integrantes Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

Aunque esta vez se viralizó un gesto de V (Kim Tae-hyung). El joven surcoreano, de 23 años, se robó el corazón de las ARMY—como se denominan las fanáticas de BTS—durante la gala de los Golden Music Awards, celebrados el pasado 5 y 6 de enero en Corea del Sur.

La agrupación se encontraba ubicada en una zona especial cerca del escenario, desde donde fueron testigos de la presentación de sus colegas músicos y cantantes. Fue allí cuando V observó el percance del cuartero NU'EST W.

Después de que realizaran su show, regresaron a sus puestos y solo habían tres sillas disponibles, siendo la agrupación de cuatro personas. En los videos difundidos en redes sociales se observa cómo NU'EST W trató de acomodarse y finalmente habían decidido que dos chicos se sentaría y dos quedarían de pie.

CURIOSIDAD] 19.01.06 El grupo NU'EST W estaban decidiendo cómo se iban a sentar ya que solo había 3 sillas siendo que son 4 integrantes. #V al ver la situación fue a darles una silla más para que se sentaran

Fue cuando apareció V y les acercó una silla hasta el área donde estaban para que así los cuatro pudieran sentarse cómodamente. Instantes después, se ve cuando Jimin le dio una palmada, celebrando la buena acción de su compañero de BTS.

No conforme con ayudar a su prójimo, V regresó la silla al lugar de donde la tomó una vez que UN'EST W dejó de usarla.

V fue por una silla extra para el grupo Nu'est W y cuando dejaron de ocuparla, él mismo la devolvió a su lugar.



