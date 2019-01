Acusan exceso de photoshop en nueva portada de Kel Calderón

Este miércoles, Kel Calderón dio cuenta de un nuevo logro en su carrera, al protagonizar la nueva portada de la revista Cosmopolitan.

La influencer de 27 años, compartió la imagen en su cuenta de Instagram, en donde sorprendió al millón de seguidores que posee en la red social.

"SUEÑO CUMPLIDO. Cuando era una baby ya era Fan de Cosmo pero leía la revista a escondidas de mis papás", escribió, mostrando además la nueva marca que la auspicia.

"Estoy infinitamente agradecida por la oportunidad y por todos los desafíos nuevos que se vienen este 2019 !", agregó Kel Calderón, anunciando sorpresas para los fanáticos de la revista.

Inmediatamente, la publicación se llenó de 'me gusta'. Sin embargo, algunas personas notaron que la imagen lucía bastante retocada y acusaron que había un exceso de photoshop en ella.

"Kel demasiado fotoshop, no me gustó", "So not you babe", "Kel, eres tan linda. Para qué te retocan tanto en las fotos" y "Pero como dejaste que te dejaran con tremendo Photoshop querida", fueron parte de los comentarios.

No obstante, estas palabras terminaron siendo opacados entremedio de tantas felicitaciones y aplausos por su logro. Y es que a muchos no les importó este aspecto en particular, ya que su triunfo era más grande.

"Que regia!! Felicitaciones", "Te felicito, sales regia. Buena suerte en todos tus proyectos, saludos a tu madre" y "Kel, ¿hasta cuando? Cada foto más bella que el sol!!", dijeron otros usuarios.

