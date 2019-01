Así quedó el vehículo del reguetonero Ozuna después de sufrir un aparatoso accidente

View this post on Instagram

Repost By @ozunavideospr: Para Los que estan pensando que es falso no es falso ! Tenemos estas fotos que son iguales al carro ! Y hemos contactado a unas personas que estan cercas a el y nos dijeron que es verdad ! Pero el esta bien ! Gracias a dios!🙏🏽❤️🐻 ———————————————————- For those of you thinking it’s fake it’s not fake ! We have these pictures that are similar to the car! And we have contacted some people that are close to him and they said it’s true! But he’s ok ! Thank god!🙏🏽❤️🐻