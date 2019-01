Natti Natasha hace historia en Premio Lo Nuestro al ser la más nominada de este año: Superó a J Balvin

View this post on Instagram

10 Días … #PaMalaYO 👸🏻 1•11•19 @mambokingz @djluian @pinarecords1 @nunodirector #nattinatasha #laduradelasduras #laBaby #video #music #reggaeton #pinarecords #newvideo #latina #girlpower 🇩🇴🇵🇷