Ni Meghan, Ni Kate: Revelan ranking de miembros de la realeza que más trabajaron en 2018

Sin duda el año 2018 fue uno de los más movidos para la realeza británica. Muchas de sus personalidades más predominantes tuvieron que asistir a un sin fin de eventos y reuniones protocolares como parte de su rol como monarcas, es por eso que se ha revelado un ranking de las nueve personas de la realeza que trabajaron más en el año que acaba de finalizar

9. La duquesa Kate Middleton: Asistió a un total de 87 citas públicas. Tomando en cuenta que gran parte del año la dedicó a su embarazo del Principe Louis.

8. La duquesa Meghan Markle: Asistió a un total de 51 eventos a nivel internacional, así como a 45 eventos locales o nacionales, para un total de 97 eventos en su primer año como parte de la realeza.

7. Príncipe Harry: Asistió a un total de 85 eventos a nivel internacional, así como a 108 eventos locales o nacionales, para un total de 193 eventos

6. Príncipe William: Asistió a un total de 70 eventos a nivel internacional, así como a 150 eventos locales o nacionales, para un total de 220 eventos

5. La reina Elizabeth: Asistió a un total de 283 eventos locales sin salir de su país.

4. Príncipe Andrew: Asistió a un total de 394 eventos.

3. Príncipe Edward: Asistió a un total de 463 eventos.

2. Príncipe Charles: Asistió a un total de 507 eventos.

