Esta es la letra de Sin Pijama de Natti Natasha

Natti Natasha tuvo en el 2018 su año de despegue en su carrera musical en el género urbano. Con"Sin Pijama" la cantante de origen dominicano alcanzó los primeros lugares en las lista de más escuchada.

Luego de su éxito con "Criminal" featuring Ozuna, Natti Natasha se atrevió con un tema mucho más sensual en compañía de Becky G y sus sexys líricas.

Polémica con Karol G

La cantante colombina formaba parte de la canción, incluso grabó su parte dentro de la canción, pero luego solicitó retirarse debido a su desacuerdo con el resto de la letra de la canción

A continuación letra de la canción más sonada de Natti Natasha

[Becky G y Natti Natasha]

Solo, sólito en la habitación

Busca, que busca de mi calor, uoh-oh, no-no

Quiere' remedio pa' tu dolor

Nadie te lo hace mejor que yo, uoh-oh, no-no

Que no se te apague la situacion

Tú sabes que yo no te dejo plantao'

Calmao', que yo voy en camino, amor

Calmao', que yo quiero contigo

Si tú me llama'

No' vamo' pa' tu casa

No' quedamo' en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si tú me llamas

No' vamo' pa' tu casa

No' quedamo' en la cama

Sin pijama, sin pijama (yo', yo', yo')

[Becky G]

Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada

Mientras tanto hagamos videollamada

Me manda foto, fotico

Mostrando todo, todito

Cuando llegue desbaratamo' la cama

Baby, hoy no vamo' a dormir (no)

Baby, hoy no vamo' a dormir (uh-uh-uh)

Que no traje pijama

Porque no me dio la gana

Baby, hoy no vamo' a dormir

Baby, hoy no vamo' a dormir (no)

Baby, hoy no vamo' a dormir (uh-uh-uh)

Que no traje pijama

Porque no me dio la gana

Baby, hoy no vamo' a dormir

[Natti Natasha y Becky G]

Si tú me llama'

No' vamo' pa' tu casa

No' quedamo' en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si tú me llamas

No' vamo' pa' tu casa

No' quedamo' en la cama

Sin pijama, sin pijama

[Natti Natasha]

Si no hay teatro deja el drama

Enciéndeme la llama

Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama

Hoy hay toque de queda

Seré tuya hasta la mañana

La pasamos romantic

Sin piloto automatic

Botamos el manual, 'tamos viajando en cannabis

Siempre he sido una dama (una gyal)

Pero soy una perra en la cama

[Natti Natasha y Becky G]

Así que dale pom-pom-pom-pom-pom

Ponle carne a mi sazón-zón-zón-zón-zón

Choca to' eso con mi bon-bon-bon-bon-bon

Perdemo' el control pa' ganar los do'

Así que dale pom-pom-pom-pom-pom

Ponle fuego a mi sazón-zón-zón-zón-zón

Choca to' eso con mi bon-bon-bon-bon-bon

Espero tu call, vente dame el gol

Si tú me llama'

No' vamo' pa' tu casa

No' quedamo' en la cama

Sin pijama, sin pijama

Si tú me llamas

No' vamo' pa' tu casa

Fumamo' marihuana

Sin pijama, sin pijama

[Becky G]

(Baby, hoy no vamo' a dormir

Na-na-na)

Natti Nat, yeah-yeah

(Que no traje pijama

Porque no me dio la gana

Baby, hoy no vamo' a dormir)

Becky G, baby

