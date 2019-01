Kit Harrintong habla de la devastadora experiencia de grabar el último episodio de 'Game of Thrones'

Será en abril de 2019 que inicie la tan esperada última temporada de 'Game of Thrones' y para eso ya muchos de sus protagonistas han empezado a narrar como fue grabar el final de la famosa serie. Ha sido el actor Kit Harington, el que ha contado su experiencias en la nueva edición de GQ Australia, de la que es portada.

Kit Harrington se despidió de manera brutal de 'Game of Thrones'

Kit Harrintong, de 32 años, ha interpretado a Jon Snow desde 2011, sobre el final de la serie dijo:

“La última temporada de 'Game of Thonres', parecía estar diseñada para quebrarnos a todos. Todos estaban rotos al final. No sé si estábamos llorando porque estábamos tristes por terminar o si estábamos llorando porque era demasiado agotador. Estábamos privados de sueño. Era como si hubiera sido diseñado para hacerte pensar, que de verdad, estaba harto de esto. Recuerdo que todos llegaban al final y decían: "Ya he tenido suficiente. Me encanta esto, ha sido lo mejor de mi vida, lo extrañaré algún día, pero ya he terminado"

El actor contó todo los detalles de lo que ahora viene para su carrera:

"Creo que las personas que no trabajan en cine o televisión no se dan cuenta de lo desorientado que es estar lejos de casa todo el tiempo. Llegar hoy aquí, al hotel, y ver a todas las personas que iban en bicicleta al trabajo, me pareció un verdadero lujo. Lo que debe sonar loco. Pero el proceso de ir a trabajar, pasar un día con sus colegas, volver con su familia, cocinar, tener cosas en el refrigerador … parece extraño decirlo, pero es lo que más ansío. Después de nueve años estaré en casa. En un lugar. Estático"

También habló de su vida de casado y su esposa Rose Leslie:

“Muchas personas se encuentran con sus otras mitades en el trabajo. Resulta que nuestro trabajo fue este icónico programa de televisión … me di cuenta recientemente, y no tengo idea si se lo haremos saber a nuestros hijos, aun es incierto. Ellos lo sabrán, Podrán ver la génesis de sus padres reuniéndose. Que es un pensamiento maravilloso, de verdad. Agradezco al show por todo. Pero más que nada, le agradezco que me hayan presentado a ella"