Jamie Lee Curtis revela que no le hizo nada de gracia la Fiji Water Girl y esta es su poderosa razón

El domingo 06 de enero de 2019, se celebró la edición 2019 de los Globos de Oro, ceremonia que premió lo mejor del cine y la televisión. Pero más allá de eso, unno de los momentos más virales de la noche se centró en una modelo que promocionaba la marca de gua a Fiji, la chica se hizo viral por posar en todas las fotos de los famosos y se dio a conocer como la Fiji Water Girl. Muchas personas reaccionaron pero ahora ha sido la actriz Jamie Lee Curtis la que está criticando esta estrategia.

La noche del domingo 06 de enero, Kelleth Cuthbert, pasó del anonimato a convertirse en la Fiji Water Girl, por posar en las fotos de famosos haciendo épicos photobombs, pero a una celebridad esto no le ha parecido nada gracioso y ha sido Jamie Lee Curtis, esto fue lo que comentó al respecto la actriz de 60 años:

Con clara molestia concluyó:

So, I specifically moved away from the blatant Fiji & Moet promotions. I knew there was a photographer poised & I moved as I didn’t want to be doing advertising for either. The sponsors of events need to get permission from people before they try 2 take their picture with them. pic.twitter.com/MudU1bwwtM

— Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) January 9, 2019