Insultan en las redes a Kim Kardashian por promocionar la ropa de un polémico diseñador

Kim Kardashian West pareció eliminar un post de Instagram que promocionaba a Dolce & Gabbana luego de que los fanáticos comenzaran a criticar a la estrella por apoyar a la controvertida etiqueta.

Durante el fin de semana, Kardashian West, de 38 años, publicó un video en su historia de Instagram mostrando un regalo enviado por Dolce & Gabbana, que el portal Page Six notó que eliminó solo una hora después de la publicación, probablemente debido a una reacción violenta.

"Así que vuelvo a casa a estas increíbles cajas enormes de Dolce & Gabbana", dijo en el clip ya eliminado. "¡Sí!", La hija de 5 años y medio de Kardashian West, North West, puede escucharse chillar de fondo. "¡Sí! Así es como me sentí. Y dentro están estos esmoquin de lentejuelas… es como una chaqueta con un chaleco", agregó Kardashian West.

Mad disappointed in @KimKardashian for giving Dolce & Gabbana air time on her instagram story. I refuse to support unapologetic racists that attack those who don’t agree with them. I will never get over their ignorance and hate and I need those with large platforms to do the same

— Alex (@AlexWetherby) January 6, 2019