Beyoncé fue vista comprando en un Target y las redes sociales enloquecieron

Beyoncé fue vista comprando en la tienda por departamentos Target, comprobando que las celebridades son como el resto de nosotros.

Sorprendidos compradores en el vecindario de Westwood en Los Ángeles, donde estaba ubicado el Target en el cual compró Beyoncé, tomaron fotos de la reina Bey caminando por los pasillos el lunes, y las imágenes se publicaron en línea para deleite de sus fanáticos.

"Imagínese ser el cajero que te toca atenderla", dijo un usuario de las redes sociales. "Me voy con ella, usé el auto-pago", respondió otro.

@Beyonce was at my Target today so the only obvious & natural thing to do was go and honor the ground she walked on pic.twitter.com/SRB0NIyNk1

— Sarah City (@saraahcity) January 8, 2019