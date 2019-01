VIDEO: Así se ve Meryl Streep en el primer adelanto de la segunda temporada de 'Big little lies'

La noche del domingo 06 de enero, el mundo no solo sintonizaba la noche de los Golden Globes 2019, sino que además se conocían los primeros adelantos de las series más esperadas del año, entre ellas 'Game of Thrones' y 'Big little lies', ambas incluidas en un video promocional de la cadena por suscripción HBO, que reveló nuevas escenas de sus próximos estrenos, incluyendo el debut de Meryl Streep.

Meryl Streep llora la muerte de su hijo en 'Big Little Lies'

Aunque el clip fue demasiado corto para agrupar todas las series estreno de HBO, fue determinante apreciar el momento donde finalmente se ve a Meryl Streep como actriz invitada en la exitosa serie de 2017, 'Big Little lies'. Aunque la participación de Streep fue anunciada en 2018, la serie no pudo estrenar sus nuevos episodios sino hasta 2019.

MERYL STREEP REESE WITHERSPOON NICOLE KIDMAN

BIG LITTLE LIES!!!!!!!!! pic.twitter.com/ps8pPwxApR — . (@spun_sugar1) January 7, 2019

A la par de esta escena donde se logra ver a Meryl Streep en personaje y preguntando por su hijo, actrices como Reese Witherspoon y Nicole Kidman compartieron la primera captura de esta nueva temporada, donde se aprecian a todas las protagonistas siendo interrogadas por la policia.

En la trama, el personaje de Meryl se llama Mary Louise Wright, es la madre de Perry, personaje interpretado por Alexander Skarsgård, aun se desconcoe si ambos se cruzaran en flashbacks o por otro recurso literatio, pues se revela que Perry murió al final de la primera temporada.

Everything We Know About Big Little Lies Season 2 — From Ice Cream Fights to Meryl Streep https://t.co/f0DWsLmvsw — People (@people) January 8, 2019