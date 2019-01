Vanessa Hudgens finalmente habló de la dolorosa muerte de su padre

Hablar de Vanessa Hudgens, es hablar del film 'High School Musical', un clásico para toda una generación de niños que ya crecieron y se acercan al final de sus 20s, esa década en la que dejan de ser adolescentes para ser adultos. Precisamente ella ha decidido revelar, lo dura que fue esa década para ella.

Vanessa Hudgens ha pasado por momentos muy duros antes de los 30 años

Recientemente, Vanessa Hudgens, protagonizó la película de Netflix, 'The Princess Switch' y debido a la promoción del film, conversó con 'Haute Living' sobre diferentes momentos de su vda privada:

"A los 25 años, sentí que tenía la vida resuelta. Tengo esto, soy genial en la vida; Entiendo cómo hacerlo. Luego, a los 27 años, me desperté en mi cumpleaños y sentí que no tenía ni idea de quién era, qué representaba, qué hacía con mi vida. Me sentí un poco perdida. Me di cuenta, ya no soy una niña. No soy una adolescente, Soy completamente adulta, y hay muchas responsabilidades que vienen con eso. Me sentí extremadamente abrumada"

May the era of Vanessa Hudgens' greatness NEVER CEASE! Same for Mads Mikkelsen. Polar arrives on 1/25. pic.twitter.com/p0GUIdnAvx — Netflix Film (@NetflixFilm) January 7, 2019

Sobre su década de los 20s esto fue lo que dijo:

"Mis 20 años eran una montaña rusa. Tuve tantos momentos altos, pero perdí a mi papá. Mi novio de siete años (el actor Austin Butler) también perdió a su madre. Nos enfrentamos a mucha muerte".

Vanessa también habló de la muerte de su padre por el cáncer en 2016, justo un día antes de grabar en vivo la más reciente versión de 'Grease':

"Sentí que la muerte de mi padre realmente me empujó a expandirme y crecer como persona, me gustara o no. Siento que es realmente genial tener esos momentos porque te obligan a reevaluar tu vida, lo que crees, lo que representas, quién quieres ser. El último año de mis 20s fue muy informativo sobre la mujer en la que me estoy convirtiendo". Me siento muy empoderada y muy asustada porque sé que hay grandes cosas por delante. Por otro lado, siento que me he deshecho de mi equipaje, por así decirlo, y me he abierto paso a mis 30s solo un poco más dinámico, liderando con amor y luz”