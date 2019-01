"Eres una falsa": así es criticada Kendall Jenner al presentar su nueva alianza con productos para el acné

La noche del domingo 06 de enero, durante la transmisión de los Golden Globes 2019, se esperaba que Kendall Jenner hiciera su más dramática y poderosa revelación, al menos así lo reseñó su mamá, Kris Jenner, en redes sociales, al punto de pedirle a todos sus seguidores, que la ayudaran y estuvieran apoyandola en este difícil momento

La gran confesión de Kendall Jenner era una alianza comercial

Lo cierto es que llegó el día y la gran confesión de Kendall Jenner era una alianza con la marca Proactive, especializada en el cuidado de la piel y en el caso de Kendall, en cómo tratar de manera médica y segura el tema del acné que afecta a millones de personas en todo el mundo.

.@KendallJenner is being called out for false advertisement with #Proactiv after public record shows that the model used family dermatologist, Dr Christie Kidd, to cure her acne.💉 pic.twitter.com/XlnWZ2Dlys — Pop Crave (@PopCrave) January 7, 2019

Con este movimiento, de inmediato los seguidores de la socialité, modelo y estrella de Keeping up with the Kardashains, se sintieron bastante molestos, pues en el pasado vieron cómo Kendall resolvía su problema de acné por otras vías y que ahora solo usaba su fama para vender un producto que en realidad nunca la ayudó.

Kendall Jenner fake crying in the proactive commercial pic.twitter.com/eQrqOtdGL2 — kissy kissy (@skinnyboyniall) January 7, 2019

Sus lagrimas en el comercial de Proactive, fueron comparadas a las lagrimas de cocodrilo de Regina George en la película Mean Girls.

1) proactive is not good for eczema prone skin , mine anyways

it made me get rashes and flare up with spots ? the exact thing it’s supposed to stop ??

2) kendall jenners face is like 100% fake anyway so

why ? https://t.co/Me3n3n26WE — alex💜 (@alexxsykesss) January 7, 2019

Otros seguidores aseguraron que el producto no era seguro y que el rostro de Kendall era falso debido a las cirugías.

Is this a joke!!! Please tell me this isn’t the “news” a damn pimp Commercial!!!! Wtf really this is just as fake as it comes! — RACHEL PREUSZ (@PreuszRachel) January 7, 2019

Muchos no pudieron ocultar su molestia.