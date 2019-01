¡Quedó la grande! Samuel se enteró de la infidelidad de Angélica en "Verdades Ocultas"

Las cosas están difíciles para los padres de Javiera en "Verdades Ocultas". Tras muchos años de soportar el desprecio de su esposo, Angélica conoció a Francesco, con quien le fue infiel a Samuel.

Javiera los sorprendió besándose, y luego, cuando Angélica intentó hablar con ella, tuvieron un duro diálogo, donde su hija la encaró por lo que estaba haciendo y le pidió que fuera adulta.

"No me cabe en la cabeza lo que hiciste, tú no eres así mamá. A lo mejor sí eres así y yo no me había dado cuenta", le dijo Javiera. Angélica intentó pedirle perdón, pero su hija respondió que en realidad es Samuel quien debe perdonarla.

Ahí fue cuando Javiera le dijo: "Así como te atreves a andar besuqueándote con Francesco en la oficina, atrévete a decirle lo que estás haciendo". Para mala suerte de Angélica, Samuel escuchó esa última parte de la conversación.

¿Cómo irá a reaccionar Samuel al saber la verdad? ¿Se escudará en esto para seguir escondiendo sus propias infidelidades? ¿Enfrentará a Francesco?

