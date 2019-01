El regreso de Meghan Markle a la televisión: el gran golpe de marketing del 2019

Un reporte del tabloide 'Daily Star' asegura que Meghan Markle podría regresar para una breve pero contundente participación en la serie que la vio nacer, 'Suits', de ser esto cierto, estaríamos en prescencia del gran golpe de marketing que la televisión espera en 2019, en una era donde los servicios de streaming están dominando.

Meghan Markle volvería para salvar la televisión

Aunque ninguna de las partes se ha manifestado, el regreso de Meghan Markle a la televisión, le daría un giro inesperado a las producciones de guión, justo después de que la actriz se convirtiera en una de las personas más inflyentes del planeta, de la noche a la mañana.

Suits is reportedly offering Meghan Markle millions to make one last cameo https://t.co/mOs1exEat3

— Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) January 7, 2019