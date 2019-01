10 fotografías que muestran la perfección Rami Malek y por qué merece todo nuestro amor

View this post on Instagram

• [English] Best Actor! January 6, 2019. The 76th Golden Globe Awards were held at The Beverly Hilton Hotel. After a long night, the nominees for Best Actor and Best Motion Picture were left to the end. The most expected moment finally came. “Rami Malek” Julianne Moore said. Rami hugged his team and walked to the stage to take the award. Extremely nervous and with his heart pounding out of his chest. Took a deep breath, and said: “I have to thank everyone who worked so tirelessly to make this film what it is, and in the process gave me this incredible family, this ensemble of actors. I have to thank Graham King and Dennis O’Sullivan, you’ve worked over a decade to ensure that this story was told. I gotta thank my mom and my family. And of course, to Queen. To you, Brian May. To you, Roger Taylor. For ensuring that authenticity and inclusivity exists in the music and in the world and in all of us. Thank you to Freddie Mercury for giving me the joy of a lifetime. I love you, you beautiful man. This is for and because of you, gorgeous. MUAH!”. 📷gettyimages • [Español] Mejor Actor! 6 de Enero de 2019. Los 76 Premios Golden Globes se celebraron en el hotel Beverly Hilton. Después de una larga noche, los nominados a Mejor Actor y Mejor Película se dejaron para el final. Finalmente llegó el momento más esperado. "Rami Malek", dijo Julianne Moore. Rami abrazó a su equipo y caminó al escenario para llevarse el premio. Extremadamente nervioso y con su corazón palpitando a mil. Respiro profundo, y dijo: “Tengo que agradecer a todos los que trabajaron tan incansablemente para hacer de esta película lo que es, y en el proceso me dieron esta increíble familia, este conjunto de actores. Tengo que agradecer a Graham King y Dennis O'Sullivan, han trabajado durante una década para asegurarse de que se cuente esta historia. Tengo que agradecer a mi madre y mi familia. Y por supuesto, a Queen. A ti, Brian May. A ti, Roger Taylor, por asegurarse que exista autenticidad e inclusión en la música y en el mundo y en todos nosotros. Gracias a Freddie Mercury por darme la mayor alegría de mi vida. Te quiero, ser hermoso. Esto es por y gracias a ti, guapo. MUAH!”. 📷gettyimages