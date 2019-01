El príncipe Carlos y Camila Parker están a punto de divorciarse, asegura fuente de la realeza

View this post on Instagram

“Charles and Camilla are so right together. They are so terrific together and they complement each other. Sometimes you’re just destined for somebody.” -Joan Rivers via tumblr #royalfamily #camillaparkerbowles #princegeorge #duchessofcornwall #britishroyals #princeofwales #princecharles #britishroyalfamily #princewilliam #dukeofcambridge #princeharry #dukeofsussex #clarencehouse #kensingtonpalace #duchessofsussex #queenelizabethii #royalwedding #katemiddleton #princessofwales #princesscharlotte #princessmargaret #princecharlesandcamilla #unitedkingdom #camilladuchessofcornwall #duchesscamilla #britishmonarchy #meghanmarkle #camillaprincessofwales #duchessofcambridge #royal