"Inaugurada como se debe": Pangal Andrade terminó de construir su casa sustentable y el resultado es espectacular

View this post on Instagram

Después de dos años y 7 meses terminamos la ducha con la tina 😭😭😭 y que mas les puedo decir, este es el resultado del diseño de mi padre @sergioandrade6171 que fueron peleas tras peleas por que siempre quería ponerle algo mas, siempre un detallito mas, pero gracias papi esta es la tina con ducha que siempre yo soñé tener. Ahora a terminar el living comedor y cocina que se acerca la inauguración. #photooftheday #recicla #reutiliza #elquequierepuede #siguetussueños #photography #yanofaltanada #heart #elquelasiguelaconsigue 📸 Foto por el talentoso @diegoastorgafotografia