'Modern Family' renovada para su décimo primera y última temporada hasta 2020

El 23 de septeimbre de 2009, se estrenó de manera oficial la serie 'Modern Family' con un elenco de lujo encabezado por Ed O'Neill, Sofía Vergara, Julie Bowen, Ty Burrell, Jesse Tyler Ferguson y Eric Stonestreet. Para el momento de su estreno, aún eran adolescentes y niños Sarah Hyland, Ariel Winter, Nolan Gould, Rico Rodriguez y Aubrey Anderson-Emmons, quienes han crecido con el tiempo como el elenco juvenil de la divertida comedia.

'Modern Family' superó la barrera de los 10 años

Aunque mucho se dijo sobre el posible final de 'Modern Family' después de su décima temporada. Ha sido el marte 08 de enero de 2019, que se ha confirmado, que la serie tendrá una oportunidad más al aire, por lo que regresaría en septiembre de 2019 con su temporada once que además será su última entrega. Se proyecta que el episodio final salga al aire en algún momento de abril de 2020.

Oh, you thought the twists on #ModernFamily were done? Think again. https://t.co/v9umVL19FX

— E! News (@enews) January 8, 2019