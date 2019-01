Meghan Markle podría aparecer una última vez en la serie 'Suits' y Harry no está feliz con eso

Fue en abril de 2018, que Jessica, el personaje que interpretó Meghan Markle en la serie 'Suits', se despidió de la trama. En la historia, Jessica se muda a Seatle para abrir una clínica con su nuevo esposo y de esa manera, el poder del personaje en la trama es desligado del resto de los personajes. Curiosamente, un mes después de que ese episodio saliera al aire, Meghan Markle en la vida real, se convertía en la Duquesa de Sussex por casarse con el Príncipe Harry.

Meghan Markle could star in Suits again as bosses want her for one last episode https://t.co/WhsAq9G74N pic.twitter.com/PolpmsMoeT

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) January 6, 2019