¿Las largas uñas de Khloé Kardashian podrían lastimar a su bebé?

Khloé Kardashian siempre ha sido muy arriesgada a la hora de presumir de sus looks y propuestas para su atuendo y apariencia. Siempre arriesgada pero con un estilo que inspira a millones. Recientemente una de las tendencias que usa, largas uñas de gel con filo en sus extremos, ha sido puesta en tela de juicio, pues muchos aseguran que pueden lastimar a su bebé.

Las uñas de Khloé Kardashian pueden ser un peligro para True

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la socialité y protagonista de 'Keeping up with the Kardashians', Khloé Kardashian, mostró a sus millones de fanáticos y seguidores, un nuevo look donde combinaba su atuendo con uñas muy largas y puntiagudas en un tono en contraste con su ropa, que de inmediato empezó a preocupar a todos e incluso los medios reaccionaron a ello.

Algunas madres seguidoras de Khloé aseguraron que tener uñas así era algo realmente antihigiénico y que se notaba que no era ella la que cambiaba los pañales de su hija. Entre estos una ola de comentarios negativos no se hicieron esperar. La mayaor preocupación es que la pequeña True pueda salir lastimada por esta moda que usa su madre.

