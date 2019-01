Lady Gaga no descansa y asiste a este evento multitudinario horas después de los Golden Globes

La noche del domingo 06 de enero, Lady Gaga subió al escenario de los Golden Globes para recibir su segundo globo de oro, esta vez como Mejor Canción Original por el tema 'Shallow' de la película 'A star is born'. Una noche llena de emociones fue la que vivió la interprete de 'Bad Romance'. Lo cierto es que lejos de descansar, Lady Gaga, no pudo parar ni un solo día en su larga lista de compromisos.

La mañana del lunes 07 de enero, más allá de darse el lujo de despertarse tarde después de una noche de premios y fiesta, Lady Gaga y Bradley Cooper, se pararon bien temprano parra asistir a un evento en apoyo a su coestrella de 'A Star Is Born', el talentoso actor Sam Elliott, que recibía en medio de una gran ceremonia, el estreno de sus huellas en el Teatro Chino TCL la localidad de Hollywood, en Estados Unidos.

Take a look at this adorable group hug of Bradley Cooper, Lady Gaga and Sam Elliot at the imprint ceremony! 💞 #AStarIsBorn pic.twitter.com/mh65IsIUQr

Por su parte Bradley Cooper muy emocionado, dio unas palabras para su amigo con el que compartió escena en la película, pues en la trama, ambos son hermanos. Mientras que Lady Gaga publicó una serie de fotografías en sus historias de Instagram, donde además escribió:

The National Board of Review named #AStarIsBorn one of the year's best films and awarded it three big honors:

Best Actress, Lady Gaga

Best Supporting Actor, Sam Elliot

Best Director, Bradley Cooper

Full winners list: https://t.co/AfllNpmoin pic.twitter.com/MjeEAQJGoZ

— IndieWire (@IndieWire) November 27, 2018