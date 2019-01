Las nuevas fotos de Jennifer Aniston que han preocupado a sus fans

Unas recientes fotos de Jennifer Aniston han viralizado en redes y han despertado la preocupación de los fans.

Se trata de unas imágenes en las que se ve a la famosa actriz dando un paseo en la víspera de Año Nuevo, pero luce algo cabizbaja y muy seria.

Acompañada por su amigo Jimmy Kimmel, y vestida de negro con gafas oscuras fue a una tienda de licores antes de ir a una fiesta, pero su aspecto preocupó a sus fans.

A post shared by jennifer aniston (@jennifer_aniston_the_official) on Jan 3, 2019 at 11:53am PST

View this post on Instagram

“¿Qué le pasa a Jennifer, por qué está tan triste?”, “espero que esté bien, no me gusta verla así”, “crep que se siente sola, que triste que alguien tan bella como ella esté así”, “ella es preciosa y lo tiene todo, no debería tener esta cara”, y “me preocupan mucho estas imágenes de Jennifer, no quiero verla así”, fueron algunos comentarios de los fans.