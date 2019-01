Gala Caldirola reveló que postergará uno de sus mayores sueños debido a su matrimonio con Mauricio Isla

View this post on Instagram

El 2018 será un año inolvidable porque llego al mundo Luz.👶🏻 En este año aprendí lo que significa el amor incondicional y que el mayor regalo que te puede dar la vida es poder tener este sentimiento! Siempre fui una mujer independiente y soñadora, caminaba sola! Ahora sigo siendo la misma mujer , pero estáis vosotros , mi familia! Que me da alas para seguir siendo yo misma y me hace sentir valorada y querida a cambio de nada mas que mi amor recíproco! En el pasado 2018 yo decidí que por vosotros daría mi vida!! Y en este 2019 tú mi amor eterno decidiste preguntarme si quiero pasar el resto de la tuya a tu lado!! …..SI, QUIERO CASARME CONTIGO!!!!💍 #2019 #prometidos #nuevoaño #nuevavida