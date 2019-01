Esta es la razón por la que Kim Kardashian recibe cientos de cartas de delincuentes encarcelados

Muchos creen saber el verdadero impacto cultural de Kim Kardashian, pero en realidad están lejos de conocerlo. La protagonista de 'Keeping up with the Karashians' recientemente se ha convertido en una personalidad de gran interés para las personas en condición de cárcel, al punto de recibir cientos de cartas diarias.

Desde hace un par de años, Kim Kardashian, se ha estado involucrando con diferentes casos bajo perfil de la justicia de su país. Muchos de ellos, con ciertas incongruencias como los sonados casos de Cyntoia Brown y Alice Marie Johnson. En ambos escenarios, Kim sirvió de ayuda legal para que estas personas quedaran absueltas.

At just 15 years old, she was sentenced to life for protecting herself. Now shes one step closer to freedomhttps://t.co/ECR4mpvOe4

(Photo Creds: Al Jazeera)#cyntoiabrown #clemency #jail #unitedstates #justicesystem #usa #kimkardashian #rihanna #court #prison #lifesentence pic.twitter.com/87AsSnBeOy

— Evolution 107.9 – BCIT Radio (@evolution1079) January 8, 2019