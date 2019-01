Camila Hirane y Matías Oviedo sobre su relación detrás de pantalla: “La teleserie es un punto de encuentro”

Un gran hermetismo es el que caracteriza a los actores Matías Oviedo (39) y Camila Hirane (33), que por estos días dan vida a Tomás Valencia y Rocío Verdugo, los enigmáticos personajes de la exitosa teleserie diurna de Mega, Verdades Ocultas. Los actores conforman la historia de amor en la apuesta creada por Carlos Oporto y producida por AGTV y Chilefilms, en la que han debido sortear diferentes problemas durante tres temporadas, y casi un año y medio de grabaciones.

La pareja, que ya lleva dos años de relación, se conoció durante las grabaciones de la teleserie nocturna de TVN No abras la puerta en 2014 y, pese a que no les gusta hablar mucho de su vida privada, reconocen que su química nació un año después, en medio de las grabaciones de Esa no soy yo. “Nosotros en esa época no estábamos juntos, pero nos llevábamos bien”, recuerda Camila.

“Yo sentía que Matías me tiraba la onda, pero según él no. Y después de esa teleserie empezamos a salir, pero nos conocimos en Verdades Ocultas”, agrega ante la mirada del actor, quien reconoce sentirse cómodo trabajando junto a ella. “Es agradable trabajar con alguien con quien uno tiene confianza, complicidad, así que se nos ha dado bien la situación”, admite.

¿Cómo logran conciliar el trabajo con su vida personal?

Camila: No tenemos vida personal (risas). Nos encontramos en el ascensor. ¡Imagínate!

Matías: Bien. Y aparte nos vemos haaaarto, entonces…

Camila: Se nos da bien compartir el set. No es un problema. Aparte, nosotros tenemos muchos proyectos en paralelo. Personalmente, hago teatro, Matías tiene su disco, sus tocatas, qué sé yo… Al final, la teleserie es un punto de encuentro.

¿Existen los celos en su relación?

Camila: Matías es atroz de celoso. Es insoportable (bromea).

Matías: No soy celoso (ríe). Es que uno está acostumbrado también. Yo, por lo menos, no tengo celos porque la Camila tenga que atracar con otro actor. Es parte de la pega.

Camila: ¡Yo tampoco! Me considero un poco más celosa, pero ni siquiera como parte de la pega. Toda situación que se relacione con la teleserie y la pega no es tema. Uno lo entiende, lo vive de adentro y sabe que ahí no.

Matías: No ha sucedido.

Camila: Nosotros nos conocimos así, uno se conoce con la gente, pero ese celo del besito con la compañera, no. Estamos acostumbrados.

¿Han pensado en participar en otros proyectos juntos?

Matías: Con este llevamos harto tiempo, así que no. Y esto no va a terminar todavía, así que tenemos tiempo.

Camila: Con este basta y sobra (risas). Me gustaría trabajar con Matías en teatro alguna vez, pero como está trabajando en la teleserie, le queda tiempo para su proyecto musical y eso sería todo. Igual él hace teatro, y quizás nos encontremos en alguna obra.

En la ficción

Verdades Ocultas debutó el 24 de julio de 2017, con un éxito que se ha mantenido intacto desde la emisión del primer capítulo, que promedió 22,6 puntos de rating y se convirtió en el mejor debut de una producción en ese horario. A partir de entonces, las cifras se han mantenido y, en octubre pasado, logró un récord de sintonía al marcar 25,9 puntos con un peak de 27,8.

La gran acogida se debe en parte a la imprevisible trama, cuyos eventos siguen sorprendiendo a los televidentes. Pero, sin duda, los más contentos con este recibimiento son los actores, que han sido parte de los tremendos giros que ha experimentado la producción en sus más de 300 capítulos emitidos. “Creo que ésa ha sido la clave del éxito de esta teleserie, que no dejan de ocurrir cosas. Y nosotros mismos nos vamos sorprendiendo también con los guiones que se están escribiendo sobre la marcha”, explica Camila Hirane.

“De repente la gente me dice ‘ya poh, cuéntate el final’, pero no tenemos idea cuál es. Y así como para el público, para nosotros siempre es una sorpresa quién va a morir ahora, qué va a pasar o qué otra tragedia va a ocurrir en este pasaje”, agrega la actriz, mientras que Matías Oviedo ve con muy buenos ojos el recibimiento de Verdades Ocultas. “Es una teleserie que tiene muchos puntos en la tarde. Nosotros estamos felices, orgullosos de que a un producto en el que uno trabaja le vaya tan bien, y entusiasmados porque esto no termina ahora”, comenta.

La producción se ha extendido bastante. ¿Cómo lo han asimilado?

Matías: A mí me encanta. Siempre nos dijeron que si le iba bien a la teleserie, iba a tener segunda, tercera o cuarta temporada. Y como le ha ido bien, estamos en eso.

Camila: Que le vaya bien es una recompensa al trabajo arduo que ha sido, porque en verdad es como una maratón. Estas teleseries están pensadas para durar seis meses también por algo. Estamos cansados, pero a mí también me encanta. Creo que a todos los que estamos metidos en el proyecto nos encanta levantarnos en la mañana para ir a trabajar.

¿Cuántas “verdades ocultas” nos quedan todavía por ver?

Matías: Somos la historia de amor de la teleserie, entonces todo se trata un poco de cómo nos juntamos, separamos y volvemos a juntar. Ahora estamos separados y hay que ver cómo vuelven a juntarse o si es que no vuelven más.

¿Qué nos pueden adelantar sobre sus personajes?

Matías: Tomás ha sido víctima de todas las trampas que le han hecho los personajes. Ha caído ingenuamente, entonces lo que viene más adelante es un poco abrir los ojos. Empieza a descubrir todas las trampas que le han hecho y empieza a tomar cartas en el asunto. Abre los ojos y se da cuenta que lo han estado cagando durante mucho rato.

Camila: Está difícil la cosa. Ha pasado mucha agua bajo el puente en su relación. Para mí también es un misterio qué puede pasar en esta historia para que ellos dos puedan reconciliarse. Después de todo lo que ha pasado, es difícil, pero se supone que debería ocurrir. Uno tiene la esperanza.

Es una sorpresa para ustedes…

Camila: Es una sorpresa para nosotros. Rocío agarró una onda más empoderada desde que se murió su mamá y ésa va a ser su línea de ahora en adelante. Entra como en un estado de empoderamiento, ya no está sometida a lo que pasa con la hermana.

#VerdadesOcultas

La teleserie se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de las redes sociales durante las tardes, lo que se debe, en parte, a los errores y detalles que aparecen en algunos de los episodios. Esto ha provocado que se convierta en trending topic en Twitter en más de una ocasión, y deje a su paso divertidos memes que se viralizan y de los que los mismos actores son conscientes.

¿Qué sienten cuando ven estas imágenes?

Matías: A mí igual me dan risa (ríe).

Camila: Nos reímos. ¡Nos etiquetan!

Matías: En ese sentido, me considero más relajado y no me paso tanto rollo. Lo encuentro divertido.

Camila: Sufro más junto con los directores. Son errorcillos, pero, en el fondo, creo que lo importante es que la gente ve la teleserie y que está todo el mundo metido. No sé, nos divierte. Encuentro que el chileno tiene mucha chispeza con los memes. En el camarín uno se ríe de esas cosas.

¿Les preocupa la exposición en redes sociales?

Camila: A mí me pasa que hay suficiente exposición con la teleserie y después con las redes sociales, entonces es como mucho. Por lo mismo, tengo más cuidado. A Matías, lisa y llanamente, no le gusta.

Matías: Uso mis redes sociales para promover mis proyectos, más que para mostrar mi vida personal.

Camila: También me pasa que trato de modular mi nivel de exposición de ciertas cosas. Hay partes que uno quiere mostrar y partes que uno quiere proteger un poco más. Hay que cuidarse.

