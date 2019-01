Así son los días de Camila Nash tras su "distanciamiento" de Julio César Rodríguez

Sorpresa causó el anuncio de Julio César Rodríguez luego de que confirmara el eventual quiebre de su relación amorosa. “Con Camila (Nash) estamos medios distanciados”, declaró este lunes el rostro fuerte de Chilevisión.

El nuevo animador de La Mañana agregó que ambos tenían proyectos de vida diferentes y eso los separó. “No hemos peleado, pero no es lo mismo de antes”, aseguró dejando entrever el fin de su relación con la ex Calle 7.

La que hasta hace poco era una romántica historia de amor, habría acabado abruptamente luego de la mini “luna de miel” que vivieron en Punta Cana.

Por su parte, Nash optó por guardar silencio frente a la noticia que confirmó el ex de Francisca García-Huidobro. “No gracias, no quiero hablar del tema”, respondió la ex chica reality cuando fue consultada por La Cuarta.

Camila Nash y las redes sociales

Sin embargo, Camila es una gran fanática de Instagram. De esta forma hemos podido ver cómo pasa sus días luego de volver de República Dominicana.

Tras publicar postales de distintos eventos, Nash se encargó de demostrar que no está sola. Y es que ahora su “fiel compañero” es el encargado de acompañarla en dicha red social. Por ejemplo, en una reciente secuencia, podemos ver a una compuesta Camila paseando a su adorable gato.

Junto a ello, Nash es una verdadera aficionada al deporte. Por esta razón se ha dedicado a publicar fotos de sus entrenamientos – que comienzan a las 7 am- y junto a su team. En adición se ha mostrado muy cercana a sus amigos de Rojo, entre los que destacan el bailarín Rodrigo Díaz y la coach Daniela Castillo.

Claro que reacciones hubo de todo un poco. Desde “Te patearon, trepadora” a “Linda, Cami. Puedes estar con quien quieras”.

Estén de acuerdo o no con esta ruptura en el mundo de la farándula, lo cierto es que Camila Nash aprovecha sus días para quererse y dedicar tiempo a sus seres queridos.

