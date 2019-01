Brad Pitt está furioso con Angelina Jolie por una razón que involucra a sus hijas

Angelina Jolie dejó a dos de sus hijas pequeñas ir de compras con un guardaespaldas, quien hizo el papel de niñera. Brad Pitt, según revela una fuente cerca, se molestó mucho por esto.

Angelina Jolie es vista constantemente acompañando a sus hijos en sus viajes a tiendas de artículos de arte para estimular su creatividad. Pero no estaba a la vista cuando la hija de 12 años de edad, Shiloh, y su hermana de 10 años, Vivienne, salieron de compras el 7 de enero. En cambio, un corpulento guardaespaldas jugaba a la niñera con las dos niñas, solo para asegurarse de que nadie las molestara.

Su padre Brad está molesto porque su exesposa permitiría que los guardaespaldas u otros extraños supervisen a sus hijos de esa manera y siente que debería estar con sus hijos, no con personas que apenas conocen.

"Brad está decepcionado de no poder pasar más tiempo criando a sus propios hijos. La peor parte del divorcio para Brad no ha sido perder a Angelina, pero ya no ve a sus hijos a diario. Brad está molesto porque no puede tener una participación más activa en la crianza de sus propios hijos y a Brad especialmente no le gusta que los niños pasen demasiado tiempo con los guardaespaldas u otros asistentes que Angelina contrata para ayudar y que Brad nunca aprueba. A Brad no le gusta la idea de que extraños pasen tanto tiempo influenciando a sus hijos ", dijo una fuente cercana al portal Hollywood Life.

